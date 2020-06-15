國際財經

美股道指擺脫早段急插逾700點的弱勢，三大指數中段先後齊轉漲；尾段聯儲局宣布啟動在二級市場購買個別公司債券的行動，刺激美股升勢加劇，道指一度飆升超過280點；收市最終反覆回升157點。在科技股造好帶動下，納指表現相對優秀，收市抽高超過1.4%。

在經濟重啟後，美國部分地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股道指早段急挫762點，低見24843點；不過低位有承接，繼納指、標指後，道指中段也收復所有失地，三大指數齊轉漲；道指尾段一度轉回落，但收市仍揚升157點或0.62%，報25763點；盤中最多曾抽高286點，高位觸及25891點。標普500指數收市報3066點，升25點或0.83%。納指收市報9726點，升137點或1.43%。

隨着美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎新增病例及住院人數皆呈現上升的現象。以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過前一周之前的平均值；華盛頓州衞生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。

紐約州雖然新增及死亡人數均低於4月初的高峰，但州長科莫(Andrew Cuomo)警告，由於有超過2.5萬宗違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

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