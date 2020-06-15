國際財經

美股道指擺脫早段急插逾700點的弱勢，三大指數中段齊轉漲；尾段聯儲局宣布啟動在二級市場購買個別公司債券的行動，刺激美股升勢加劇，道指一度飆升超過280點，納指升逾1.5%。

美國在經濟重啟後，部分地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股道指早段挫逾762點，低見24843點；不過低位有承接，繼納指、標指後，道指中段也收復所有失地，三大指數齊轉漲。截至本港時間凌晨約2時38分，道指報25795點，攀升189點或0.74%；稍早時最多曾抽高286點，盤中暫時高位觸及25891點點。標普500指數現時報3070點，升29點或0.96%；納指報9735點，升146點或1.53%。

隨着美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎新增病例及住院人數皆呈現上升的現象。以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過前一周之前的平均值；華盛頓州衞生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。

紐約州雖然新增及死亡人數均低於4月初的高峰，但州長科莫(Andrew Cuomo)警告，由於有超過2.5萬宗違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

美元回吐，ICE美滙指數回落0.70%，報96.64；兌日圓微跌0.06%，報107.31日圓。歐羅上漲0.59%，報1.1323美元；英鎊回升0.44%，報1.2594美元。

儘管疫情有回升跡象，增加了市場風險，加上美元回軟，但金價未能受惠。紐約期金收市下挫0.6%，每盎斯報1727.2美元；盤中暫時低位與高位分別報1706.2及1743.8美元。