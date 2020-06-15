國際財經

美國在經濟重啟後，部分地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股道指早段挫逾700點；不過低位有承接，繼納指、標指後，道指中段也收復所有失地，三大指數齊轉漲。

截至本港時間凌晨約1時21分，道指報25612點，攀升7點或0.03%；早段最多曾滑落762點，低見24843點。標普500指數現時報3047點，升6點或0.20%；納指報9660點，升72點或0.75%。Netflix股價暫時上揚0.84%，Facebook微漲0.40%。道指30隻成份股仍有15隻股價下挫，默克(Merck)藥廠滑落2.85%，暫時為跌幅最大的成份股；油股跟隨油價回落，雪佛龍倒退1.92%，埃克森美孚跌幅收窄至0.49%。雷神則抽高2.65%，暫時為表現最強的道指成份股；3M攀升1.61%。

隨着美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎新增病例及住院人數皆呈現上升的現象。以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過前一周之前的平均值；華盛頓州衞生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。

紐約州雖然新增及死亡人數均低於4月初的高峰，但州長科莫(Andrew Cuomo)警告，由於有超過2.5萬宗違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

紐約曾挫半成 暫倒升逾1%

美元回吐，ICE美滙指數回落0.43%，報96.9；兌日圓微跌0.12%，報107.25日圓。歐羅上漲0.26%，報1.1286美元；英鎊回升0.16%，報1.2559美元。

儘管疫情有回升跡象，增加了市場風險，加上美元回軟，但金價未能受惠。紐約期金目前下挫0.63%，每盎斯報1726.4美元；盤中暫時低位與高位分別報1706.2及1743.8美元。

疫情回升預料打擊石油需求，不利油價表現，紐約期油一度急插5.23%，低見每桶34.36美元；不過低位回穩，最新倒升1.19%，報36.69美元。布蘭特期油亦回升，現時報每桶39.45美元，上揚1.86%，盤中暫時低位與高位分別為37.24及39.50美元。