國際財經

美國在經濟重啟後，部分地區出現新增病例增長速度加快的跡象，投資者對第二波疫情爆發的疑慮加深，美股早段挫逾700點；不過低位有承接，道指中段收復大部分失地，只跌不足200點；在科技股Netflix及Facebook帶動下，納指率先轉升。

截至本港時間凌晨約零時14分，道指報25428點，跌176點或0.69%；標普500指數報3028點，跌12點或0.41%；納指報9603點，升14點或0.15%。Netflix股價暫時上揚0.93%，Facebook微漲0.42%。道指30隻成分股仍有22隻股價下挫，默克(Merck)藥廠滑落2.79%，暫時為跌幅最大的成分股；油股跟隨油價回落，雪佛龍倒退2.78%，埃克森美孚都回吐1.07%。雷神則抽高1.61%，暫時為表現最強的道指成份股；3M攀升1.27%。

隨着美國各州重啟經濟活動，新冠肺炎新增病例及住院人數皆呈現上升的現象。以佛羅里達州為例，新增病例的增長速度超過前一周之前的平均值；華盛頓州衞生部也發布報告，警告疫情在全州範圍內上升的趨勢。

紐約州雖然新增及死亡人數，均低於4月初的高峰，但州長科莫(Andrew Cuomo)警告，由於有超過2.5萬宗違反社交距離的投訴，如果企業及個人再不遵守復工的必要程序，他將會收緊限制。

美元偏軟金價照跌 油價倒升

美元回吐，ICE美滙指數回落0.32%，報97.01；兌日圓微跌0.06%，報107.32日圓。歐羅上漲0.21%，報1.1281美元；英鎊回升0.14%，報1.2557美元。

儘管疫情有回升跡象，市場風險增加，加上美元回軟，但金價未能受惠。紐約期金目前下挫0.63%，每盎斯報1726.3美元；盤中暫時低位與高位分別報1706.2及1743.8美元。

疫情回升預料打擊石油需求，不利油價表現，紐約期油一度急插5.23%，低見每桶34.36美元；不過低位回穩，最新倒升0.63%，報36.49美元。布蘭特期油亦回升，現時報每桶38.85美元，上揚0.31%，盤中暫時低位與高位分別為37.24及39.33美元。