國際財經

連續三周下跌後，倫敦金在上周顯著反彈，尤其是美國聯儲局在上周四(6月11日)凌晨一如預期宣布維持利率不變，並暗示將維持近零利率至2022年不變時，該消息一度推動金價急升逾30美元至1740美元附近。

不過，美國多州推進重啟經濟措施後新冠肺炎疫情似乎進入第二波爆發，數個州份的新增病例出現創紀錄情況，投資者的憂慮情緒拖累美國道瓊斯指數在上周四大跌近7%，創三個月以來最大單日跌幅。美滙指數受惠於避險資金的流入而大幅反彈，進一步脫離3個月低位，但避險需求暫時未能惠及倫敦金，金價反而在美元轉強的情況下升勢受限，兩度升至1743-1745美元區域均受阻回落。倫敦金在上周五(6月12日)回落至1730.4美元收市，全周仍錄得2.71%升幅。

值得留意的是，日本央行、瑞士央行以及英國央行將會在本周依次召開貨幣政策會議，市場預計各大央行仍將維持高度寬鬆的貨幣政策以支持本土經濟從疫情中復甦，若央行進一步加碼寬鬆政策，將會有助於金價回升。

技術分析方面，倫敦金自4月份以來似乎陷入1670至1760美元之間的大型整固區域。雖然金價在過去一周形成小型上升通道，但目前已跌穿上升通道底部1720美元，若進一步失守短期支持1710，後市或有機會大幅回落至1680美元甚至1670美元附近。

交易策略方面，我們根據6月10日策略於1732美元建立的倫敦金沽盤(目標1690美元，1735美元止損)已於1735美元平倉，虧損3美元。短期內待金價回落至1680美元買入，上望1730美元，跌穿1675美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供