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今日 18:42 國際財經

歐股中段跌幅收窄 道期挫逾400點

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北京及美國多個州份新冠肺炎個案急增，市場憂慮爆發第二波疫情，惟歐洲股市中段跌幅收窄，道期挫逾400點。

截至本港時間傍晚6時28分，英國富時100指數報6045點，跌59點或0.98%；德國DAX指數報11841點，挫108點或0.91%；法國CAC 40指數報4804點，跌34點或0.72%；意大利富時MIB指數報18797點，下滑91點或0.48%。

道指期貨一度瀉逾900點，暫報24936點，跌462點。

美國新冠肺炎確診個案累計超過210萬宗，超過11萬人死亡，多個州份新冠肺炎個案急增。內地昨日新增49宗新型冠狀病毒確診病例，其中36宗與北京新發地農產品批發市場有關，令過去四日與這個市場有關的病例增至79宗。

美國紐約州州長科莫不滿部分地區違反抗疫規定，警告可能暫停重啟經濟計劃。他指出，收到2.5萬多宗違反規定的投訴，例如舉行聚會、並無保持社交距離及無戴口罩，稱違規的酒吧或餐廳可能會被吊銷營業執照。

數據方面，歐羅區4月未經季節調整的貿易順差降至29億歐羅，去年同期則為155億歐羅。期內，出口按年跌29.3%，進口則下降24.8%。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報35.73美元，跌0.52美元或1.43%；倫敦布蘭特期油報38.52美元，跌0.2美元0.52%。

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