國際財經

美國多個州份新冠肺炎個案急增，市場憂慮爆發第二波疫情，道指期貨一度挫逾900點，加上油價急跌，歐洲股市早段跌逾2%。

截至本港時間下午3時37分，英國富時100指數報5968點，跌136點或2.23%；德國DAX指數報11653點，挫291點或2.44%；法國CAC 40指數報4718點，跌120點或2.49%；意大利富時MIB指數報18451點，下滑439點或2.33%。

道指期貨一度瀉逾900點，暫報24573點，跌825點。

美國新冠肺炎確診個案累計超過210萬宗，超過11萬人死亡，多個州份新冠肺炎個案急增。

內地昨日新增49宗新型冠狀病毒確診病例，其中36宗與北京新發地農產品批發市場有關，令過去四日與這個市場有關的病例增至79宗。

美國紐約州州長科莫不滿部分地區違反抗疫規定，警告可能暫停重啟經濟計劃。他指出，收到2.5萬多宗違反規定的投訴，例如舉行聚會、並無保持社交距離及無戴口罩，稱違規的酒吧或餐廳可能會被吊銷營業執照。

另外，聯儲局主席鮑威爾將於周二與周三出席國會參眾兩院委員會聽證會，發表對經濟前景的看法，顯然也是重要指標。

油價下滑，紐約原油期貨現時每桶報34.7美元，跌1.56美元或4.25%；倫敦布蘭特期油報37.55美元，跌1.18美元3.05%。