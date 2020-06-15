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今日 08:18 國際財經

市場憂疫情再爆發 道期跌逾300點

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投資者憂慮美國新冠肺炎大流行病出現第二波大爆發，美股期貨在亞洲開市時段下滑。

道瓊斯指數期貨暫時下跌350點，標準普爾500指數期貨與納斯特100指數期貨分別下滑1.5%與1.2%。

Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，市場早前對於美國經濟重啟後的情況可能過於樂觀，因而對近期有數據顯示確診人數增加感到關注，牽動沽壓增加。

較早時，美國紐約州長科莫(Andrew Cuomo)警告，如果民眾仍然大量違反防疫措施，將可能重新實施嚴格封城措施。

 

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