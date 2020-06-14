外電報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美，正式接管當地國營工業巨擘沙地阿拉伯基本工業企業(SABIC)的股權。
根據沙地首都利雅得證交所的交易數據，價值2590億里亞爾(5382億港元)的SABIC股價在周日易手。此舉顯示，控制SABIC的沙地公營投資基金將相關股份完成轉讓予沙地阿美的安排。
當地通訊社Maaal引述消息人士稱，沙地阿美本周較早時已經把首筆交易費用933億里亞爾轉賬予基金。
沙地阿美年前同意收購SABIC股份，作為重整業務計劃一部分。
今日 04:55 國際財經
外電報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美，正式接管當地國營工業巨擘沙地阿拉伯基本工業企業(SABIC)的股權。
根據沙地首都利雅得證交所的交易數據，價值2590億里亞爾(5382億港元)的SABIC股價在周日易手。此舉顯示，控制SABIC的沙地公營投資基金將相關股份完成轉讓予沙地阿美的安排。
當地通訊社Maaal引述消息人士稱，沙地阿美本周較早時已經把首筆交易費用933億里亞爾轉賬予基金。
沙地阿美年前同意收購SABIC股份，作為重整業務計劃一部分。
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