 
熱門：

今日 04:55 國際財經

沙地阿美完成購SABIC股權交易

放大圖片

外電報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美，正式接管當地國營工業巨擘沙地阿拉伯基本工業企業(SABIC)的股權。

根據沙地首都利雅得證交所的交易數據，價值2590億里亞爾(5382億港元)的SABIC股價在周日易手。此舉顯示，控制SABIC的沙地公營投資基金將相關股份完成轉讓予沙地阿美的安排。

當地通訊社Maaal引述消息人士稱，沙地阿美本周較早時已經把首筆交易費用933億里亞爾轉賬予基金。

沙地阿美年前同意收購SABIC股份，作為重整業務計劃一部分。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads