國際財經

外電報道，沙地阿拉伯國營石油巨擘沙地阿美，正式接管當地國營工業巨擘沙地阿拉伯基本工業企業(SABIC)的股權。

根據沙地首都利雅得證交所的交易數據，價值2590億里亞爾(5382億港元)的SABIC股價在周日易手。此舉顯示，控制SABIC的沙地公營投資基金將相關股份完成轉讓予沙地阿美的安排。

當地通訊社Maaal引述消息人士稱，沙地阿美本周較早時已經把首筆交易費用933億里亞爾轉賬予基金。

沙地阿美年前同意收購SABIC股份，作為重整業務計劃一部分。