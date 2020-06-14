國際財經

隨着美國經濟開始從新冠肺炎大流行病衝擊下好轉，一些基金經理開始追捧落後於大市的價值股(Value stocks)。

價值股是指市盈率相對地較低的藍籌，反映其股價表現落後於整體大市。美國的一些價值股股價過去十年長期落後於大市，有關形勢到近期才告一段落。標指價值股指數上月升幅為4.5%，略低於標指的5%升幅。美國就業與其他經濟數據顯示經濟有好轉勢，成為基金經理近期追捧價值股的理由。

BMO Global Asset Management股票部主管Ernesto Ramos表示，新冠肺炎大流行令到美國經濟陷入衰退，但近期情況似乎有所好轉，而此類逆轉勢頭對價值股最有利。

他相信，一些耐用消費品類股份將受惠於經濟復甦，舉例說，Sprouts Farmers Market市盈率只有15.5倍，遠低於標指的22.2倍，屬於具升值潛力的股票。他還持有百事可樂與Kroger超市等股票。

Federated Hermes首席策略師Phil Orlando指，近期已經減持科技與醫護類，轉持金融與能源類。標指的科技股自4月初以來的升幅近30%，而金融類則是20%。他解釋，當股市情緒由避險轉為冒險，金融與能源類將是受惠者。

本周，美國將公布零售與商業庫存數據，預期更反映美國經濟復甦勢頭。

Northern Trust Wealth Management首席策略師Katie Nixon相信，新冠病毒的衝擊將逐漸淡化，令到市況保持升勢，而對於經濟復甦最敏感的增長類別股票將受惠。

Baron Opportunity Fund基金經理Mike Lippert也認為，美國經濟復甦在望，落後於大市的股份最終會為大市的領頭羊。