國際財經

美國股市上周在聯儲局「放鴿」的消息下先升後跌，展望本周，市場人士相信，本周最重要焦點依然是聯儲局主席鮑威爾出席國會的演說，而較具瞄頭的經濟數據則有零售銷貨值。

回顧上周，標準普爾500指數在周四急挫近6%，而周五則反彈1%，但整周跌幅則是3月以來最差。牽動大市由升轉跌的是聯儲局上周三的議息會。雖然聯儲局維持基準利率不變，但顯示利率在2022年前也不大可能上升。

消息早段牽動美股上升，但隨即大幅，因為鮑威爾的說法反映聯儲局對經濟前景看法審慎。本周，鮑威爾將於周二與周三出席國會參眾兩院委員會聽證會，發表對經濟前景的看法，顯然也是重要指標。

Moody’s Analytics首席經濟師Mark Zandi相信，鮑威爾不會發表與上周的言論有所不同，但相信他會提供更多關於聯儲局購債安排的細節，同時也會敦促國會推出新刺激經濟措施。

另一個市場關注焦點，相信是周二公布的美國5月零售銷貨值，因為有關數據將反映美國民眾的消費情緒有否好轉。美國零售銷貨值4月跌16.7%，但市場預期5月數值將有所上升。

Zandi指，5月非農業就業人數增加250萬個，勢必有利於消費情況，尤其是商業開支。他引述Cortera數據，反映商業消費開支上升。

一般相信，市場看重的其他經濟數據，包括上周首次申領失業救濟人數。

CFRA首席策略師Sam Stovall指，美國股市自3月中以來反覆急升一段時間，上周跌勢是借勢調整。他解釋，97%的標指成分股已經處於50天移動平均線高於股價水平，意味超買情況嚴重；標指市盈率升至25.1倍，較2000年以來平均市盈率高52%，調整期來臨是合理的。

他相信，雖然處於調整期，但部分早前跌勢較大的藍籌仍有一定升幅，例如航空公司、酒店、賭場與銀行等。

他估計，本周備受關注的焦點還有總統特朗普的選情。如果他很可能敗於民主黨總統參選人拜登，市場不明朗因素升溫，將打擊升勢。

T3Live.com合夥人Scott Redler披露，上周初已經減持部分升幅較大的股份，因為市況變得反覆。