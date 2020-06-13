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任志剛:沽空港元將損手離場



行政會議成員、金管局前總裁任志剛接受內地傳媒訪問稱，沽空港元賭聯滙失守的投機者，將一如以往損手離場。

港滙續偏強 金管局再注資逾14億港元



港滙在紐約尾市再觸發7.75兌1美元強方兌換保證，金管局承接美元並沽出14.34億港元。

本地焦點簡訊

￭ 恒指夜期收報24088點，低水213點。

￭ ADR港股比例指數報24264點，較港低37點；騰訊(00700)低近0.3%。

￭ 立法會財委會通過港鐵沙中線約100億元追加撥款申請。

￭ 騰訊(00700)旗下騰訊音樂持有華納音樂10.4%，不積極參與對方日常營運。

￭ 太保(02601)初步確定GDR價格區間17.6至19美元，料集19.92億至21.5億美元。

￭ 紫金(02899)以約3.23億加元現金收購圭亞那金田。

￭ 易鑫(02858)盈警，料中期轉蝕介乎9億至11億人民幣。

￭ 迪臣發展(00262)盈警，料全年轉錄虧損。

￭ 沿海家園(01124)料全年淨虧損不少於3.65億元。

￭ 太興置業(00277)全年轉蝕5.31億元，末期息2.7仙。

￭ 冠忠(00306)料全年純利按年跌約九成。

￭ 隆基泰和智慧能源(01281)執董兼聯席行政總裁袁志平，協助廉署調查。

美國擬資助巴西 採購歐洲5G設備



美國駐巴西大使稱，華府擬資助巴西電訊公司，購買瑞典愛立信或芬蘭諾基亞的5G設備，此舉料打擊中國華為的生意。

美國佛州新增確診病例急增 法國零新增



法國錄得零新增確診新冠肺炎病例，德國等西歐數字也續下滑。不過，巴基斯坦、巴西及俄羅斯疫情仍惡化。美國佛羅里達州也新增1902宗確診，創單日新增病例最多紀錄，疾控中心稱，若個別地區確診人數顯著上升，有需要引入保持社交距離措施。白宮顧問庫德洛稱，美國沒有爆發第二波疫情，將不會再次關停經濟；里士滿聯儲總裁Tom Barkin說，若失業率持續處於紀錄高位，或需額外財政刺激措施。

道指收市反彈477點 本周表現3月以來最差



美股道指周四暴挫1861點後，周五曾飆837點；但在第二波疫情和經濟憂慮困擾下，市況表現波動，中段曾倒跌49點，最終仍反覆上揚477點或1.90%。標指及納指一度漲近3%，收市攀升1.31%及1.01%。波音抽高超過11%；高盛、美國運通和摩通躍升近2%至逾3%。

外圍焦點簡訊

￭ 密歇根大學消費信心指數6月升至78.9，高於預期。核心進口價格按年挫0.7%。

￭ AT&T擬售遊戲業務華納兄弟互動娛樂，交易涉40億美元。

￭ 美國航空預期「燒錢」情況今年底結束。

￭ 美滙指數尾段升0.41%，報97.13；兌日圓升0.51%。歐羅兌美元跌0.39%。

￭ 紐約期金反覆回軟，收市升0.1%，每盎斯報1737.3美元。

￭ 紐約期油曾漲1.79%，收市跌0.2%；布蘭特期油曾漲2.33%，收市升0.5%。

￭ 英國、法國股市收市分別上揚0.47%及0.49%，德國倒跌0.18%。

￭ 中國堅決反對美國政府限制中國出國留學人員的任何舉措。

￭ 中國證監會發布創業板改革並試點註冊制規則，下周一起深交所受理在審企業IPO、再融資、並購重組申請。



