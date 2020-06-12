 
熱門：

今日 04:43 國際財經

AT&T擬售華納遊戲業務 交易或涉312億元

放大圖片

CNBC報道，美國電話電報(AT&T)探討出售遊戲業務華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)的可能性。如果進行有關交易，涉及金額可能高達40億美元(312億港元)。

報道引述消息人士稱，包括Take-Two Interactive Software、Electronic Arts與Activision Blizzard等多間遊戲商，對華納兄弟互動娛樂的資產感到興趣。不過，消息人士不確定AT&T最終是否決定出售有關業務。

AT&T與Take-Two拒評上述消息。Electronic Arts與Activision Blizzard未有回應傳媒查詢。

AT&T在2018年以1090億美元收購時代華納後，一併擁有華納兄弟互動娛樂。華納兄弟互動娛樂開發的遊戲主要是與華納電影有關，包括《哈利波特》(Harry Potter)、《Game of Thrones》與Lego電影等。原華納媒體行政總裁John Stankey將於7月1日取代Randall Stephenson，成為AT&T行政總裁，上任後勢必面對股東要求減少2000億美元債務的壓力。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads