國際財經

CNBC報道，美國電話電報(AT&T)探討出售遊戲業務華納兄弟互動娛樂(Warner Bros. Interactive Entertainment)的可能性。如果進行有關交易，涉及金額可能高達40億美元(312億港元)。

報道引述消息人士稱，包括Take-Two Interactive Software、Electronic Arts與Activision Blizzard等多間遊戲商，對華納兄弟互動娛樂的資產感到興趣。不過，消息人士不確定AT&T最終是否決定出售有關業務。

AT&T與Take-Two拒評上述消息。Electronic Arts與Activision Blizzard未有回應傳媒查詢。

AT&T在2018年以1090億美元收購時代華納後，一併擁有華納兄弟互動娛樂。華納兄弟互動娛樂開發的遊戲主要是與華納電影有關，包括《哈利波特》(Harry Potter)、《Game of Thrones》與Lego電影等。原華納媒體行政總裁John Stankey將於7月1日取代Randall Stephenson，成為AT&T行政總裁，上任後勢必面對股東要求減少2000億美元債務的壓力。