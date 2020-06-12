國際財經

美國華爾街股市周五表現波動，大市反覆上落，道指開市初段急升逾800點，但高台上演跳水行情，踏入尾段一度蒸發所有升幅，三大指數齊輕微轉跌。不過收市繼續重拾動力，道指最終反彈超過470點，不過，本周累計仍然錄得3月以來最差表現的一周。

美股周四經歷自3月以來的最大單日跌幅，但市場普遍仍對經濟重啟持樂觀態度，是支持美股周五反彈的動力。道指收市報25605點，攀升477點或1.90%；早段則曾高見25965點，升幅達到837點，踏入尾段曾倒跌49點，低見25078點。標普500指數收市報3041點，上揚39點或1.31%。納指收市進賬96點或1.01%，報9588點。重啟經濟概念股連日急挫後反彈，達美航空上漲11.8%，郵輪集團嘉年華(Carnival)抽高14.5%。道指成份股以波音升勢最凌厲，收市抽高11.48%，雷神都攀升3.47%。金融股也有捧場，高盛、美國運通和摩根大通分別躍升3.12%、2.19%、1.95%。

道指本周滑落逾半成

本周累計，道指滑落5.5%，標指倒退4.7%，納指則回落2.3%。

美國國會議員昨天提出一項法案，懲罰中國竊取美國技術，美國參議院還宣布年度國防授權法案(NDAA)，規模為7400億美元，其中包括針對中國的條款，如設立70億美元的太平洋威懾計劃(Pacific Deterrence Initiative)，專注於印太地區的競爭。

此外，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國或許會限制美國資金經由香港流動，以落實總統特朗普宣布取消香港特殊待遇的程序，也保護美國投資者不因中國企業未遵守美國會計準則而受到影響。

市場憂慮新冠肺炎疫情或出現第二波爆發，支持金價盤中曾升至每盎斯1753美元，升幅達到0.75%；但美元持續強勢利淡金價，收市反覆倒跌至1737.3，回落2.5美元或0.1%。