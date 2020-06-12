國際財經

美股周四經歷自3月以來的最大單日跌幅，但市場普遍仍對經濟重啟持樂觀態度，促使美股周五強勁反彈，道指開市曾急升逾800點；但高台上演跳水，道指踏入中段已一度蒸發近乎所有升幅，只漲逾50點；其後雖然再次拉升逾500點，但中段無功而回，三大指數齊輕微轉跌，標指失守3000點關。

截至本港時間凌晨約1時49分，道指報25121點，跌6點或0.03%；早段則曾高見25965點，升幅達到837點。標普500指數現時報2992點，下滑9點或0.33%。納指現時下挫47點或0.50%，報9445點。30隻道指成分股有19隻下滑，沃爾瑪回落2.28%，暫時為表現最差的成份股；英特爾下跌2.21%，蘋果和微軟都偏軟。波音仍然反彈超過6%，暫時為升幅最大的成份股。

美國國會議員昨天提出一項法案，懲罰中國竊取美國技術，美國參議院還宣布年度國防授權法案(NDAA)，規模為7400億美元，其中包括針對中國的條款，如設立70億美元的太平洋威懾計劃(Pacific Deterrence Initiative)，專注於印太地區的競爭。

此外，美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國或許會限制美國資金經由香港流動，以落實總統特朗普宣布取消香港特殊待遇的程序，也保護美國投資者不因中國企業未遵守美國會計準則而受到影響。

美元續強勢 金油價格反覆

美元持續反彈，ICE美滙指數現時上揚0.69%，報97.4；兌日圓抽高0.6%，報107.51日圓。英鎊回落0.9%，報1.2488美元；歐羅都跌0.66%，報1.1224美元。

市場憂慮新冠肺炎疫情或出現第二波爆發，支持金價盤中曾升至每盎斯1753美元，升幅達到0.75%；但美元持續強勢利淡金價，收市反覆倒跌至1737.3，回落2.5美元或0.1%。

油價同樣表現反覆，紐約期油經歷上日急挫超過8%後，周五曾溫和反彈，現時倒跌1.46%，每桶報35.81美元；倫敦布蘭特期油反覆跌0.34%，報38.42美元。