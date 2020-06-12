國際財經 時事脈搏

因經濟環境惡劣而被迫變賣家當籌錢，縱然無奈，為求挺過困境，只好忍痛割愛。新冠肺炎重災區之一的航空業，對此應深有所感，本港國泰航空(00293)今年3月與中銀航空租貸(02588)訂立飛機銷售及售後租回交易，國泰向後者出售6架波音777-300ER型飛機，然後租回使用，涉資7.03億美元，可惜杯水車薪，最終仍要港府出資273億港元拯救。同是天涯淪落人的英國航空，則計劃變賣收藏多年的一批藝術品。

英國航空的母公司IAG，上月公布已向英國政府申請3億英鎊援助貸款，並裁員12000人，在慘淡的日子若繼續死抱一堆價值不菲的藝術品不放，便很難說得過去。據英媒報道，英航將放售起碼10件藝術藏品，包括Damien Hirst, Bridget Riley和Peter Doig的作品，其中至少一件藝術品的估值超過100萬英鎊(約977萬港元)。

藝術品屬於另類投資，向來有價有市，除了可供觀賞、彰顯個人或企業的身份之外，更具備藏富和升值潛力。據拍賣行蘇富比追踪6萬件藝術品成交價的「梅摩藝術品指數」(Mei Moses Art Indices)，在1950年至2018年間，投資藝術品的每年複合回報率為8.8%，本報經濟3.0專欄的經濟學者徐家健形容，是比不上股票，卻好過債券。

以美國聯儲局為首的環球央行祭出量寬(QE)應對2008年金融海嘯，救市資金有不少流入了資產市場，藝術品亦從中得益，表現勝過傳統風險資產。德勤的研究發現，以Artnet Index追踪最頂尖100位藝術家的作品成交價，在金融海嘯後只不過3年便收復失地，較標普500指數快兩年。若以2000年至2018年計，藝術品價格複合增長率為8%，高於標普500指數同期的3%。

由於金融市場日益多元化，藝術品也成為企業或富豪的融資工具。據藝術品投資公司Masterworks的估計，以重要藝術品作抵押的貸款超過100億美元。其中，有企業藉此鎖定低息資金，以應付經濟不景。

以往，投資藝術品似乎只是富商巨企的玩意，局外人覺得「高不可攀」，現在已大不同。若非知名藝術家的作品，可能數萬港元或以下都有交易；隨着金融科技普及，投資門檻進一步降低，門徑包括透過藝術品投資基金、眾籌等，甚至可投資一件藝術的其中小部分，豐儉由人。

但要留意的是，藝術品投資有其獨特風險，一是交投少，套現不容易。二是極考眼光，新手難免要「交學費」，即使把責任委託予基金經理，亦非萬無一失，因評鑑藝術品缺乏客觀標準，行業良莠不齊，更不時出現基金騙子。

珍貴藝術品往往可遇不可求，若是收藏家的心頭好，若非山窮水盡，不會輕易拱手出讓。另一方面，不少企業在好景時，錢多花不完，也喜歡買入藝術品作收藏或擺設。無論如何，如果突然要拿出大批珍品變賣套現，其實已是一葉知秋！