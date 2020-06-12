國際財經

美國聯儲局於周四(6月11日)凌晨宣布維持利率不變，其後的政策聲明承諾將把資產購買速度至少維持在當前水平，並預計利率將保持接近零的水平直至2022年底。聯儲局同時承諾聯儲將動用一切工具幫助經濟從疫情衝擊中復甦，整體釋放的訊號偏向鴿派。美元持續弱勢拖累美元/加元進一步下跌至1.3313，創自3月2日以來的逾3個月新低。

不過，近日不斷傳出消息表明美國某些州份將可能爆發第二波疫情，周四美國道瓊斯指數更大跌近7%，創三個月以來最大單日跌幅，市埸擔憂情緒重新拖累風險貨幣走勢，美元/加元於昨日自逾三個月低位大幅反彈逾200點，今日進一步回升至1.3664，但目前滙價暫時回落至1.3540附近。市埸應留意下周二(6月16日)20:30將公布美國5月零售銷售數據，屆時或會影響美元/加元走勢。

技術分析方面，美元/加元於5月26日大舉跌破下降三角形底部支持1.3860，其後繼續順勢急跌至1.3318，向下補回3月初裂口並創逾3個月新低。但由於美元/加元已在日線圖RSI出現超賣訊號，同時亦於周線圖錄得連續3周下跌，滙價很快出現技術性反彈，並大幅回升逾200點，目前滙價已升穿自5月下旬延伸而下的下降通道頂部1.3450水平。若短期內美元/加元企穩於1.3500之上，後市或可進一步回升至1.3700甚至1.3830(由3月19日高位1.4665至6月11日低位1.3313下跌浪的38.2%斐波那契回吐水平)。

交易策略方面，我們根據6月4日策略於1.3440建立的美元/加元買盤(上望1.3740，跌穿1.3400止損)已於1.3400平倉，虧損40點。短期內待美元/加元回落至1.3480-1.3500買入，上望1.3800，跌穿1.3430止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供