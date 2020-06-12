國際財經

美國表明計劃月內再注資逾萬億美元撐經濟，加上油價回升，歐洲股市中段升逾1%，道期漲逾600點。

截至本港時間傍晚6時19分，道指期貨暫報25636點，升605點。英國富時100指數報6155點，升78點或1.29%；德國DAX指數報12149點，漲179點或1.5%；法國CAC 40指數報4929點，升113點或2.36%；意大利富時MIB指數報19148點，上揚341點或1.81%。

隨着美國愈來愈多州份重啟經濟，部分地區例如得州，周三染疫住院人數連續3日創新高，加州9個縣新確診個案激增，引發市場憂慮出現第二波疫情。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國不能因新冠疫情再次令經濟停擺，並稱未來一個月將有超過1萬億美元的救助資金流入經濟。他說，準備回到國會要求更多資金來支持經濟，但額外的資金將用於最需要的行業，包括酒店、餐廳、旅遊和娛樂公司。

數據方面，英國4月國內生產總值(GDP)按月收縮20.4%，創史上最大月度跌幅；市場原預期縮18.4%。歐羅區4月19國的工業生產按月下滑17.1%，按年下降28%，降幅為1991年有紀錄以來最大；市場預測為按月下降20%，按年下降29.5%。

油價掉頭回升，紐約原油期貨現時每桶報36.75美元，升0.41美元或1.13%；倫敦布蘭特期油報38.98美元，漲0.43美元或1.12%。