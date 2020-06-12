國際財經

疫情打擊英國經濟，英國國家統計局公布，4月份國內生產總值(GDP)按月收縮20.4%，創史上最大月度跌幅；市場原預期縮18.4%。

截至4月份的3個月，GDP較前3個月收縮10.4%；市場預期縮10%。

英國財相辛偉誠(Rishi Sunak)說，與世界其他經濟體一樣，新型冠狀病毒正在對英國的經濟造成嚴重影響。政府採取的措施包括向暫時失業的工人支付工資，以及為公司提供補助、貸款和減稅，這些都意味着英國隨着經濟重新開放很有可能會迅速復甦。