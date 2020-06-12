國際財經

歐洲股市早段靠穩，因美國表明計劃月內再注資逾萬億美元撐經濟，惟全美多地均有示威控訴警暴，市場憂慮當地美國爆發第二波新冠病毒疫情，抵制升勢。

截至本港時間下午3時41分，英國富時100指數報6084點，升8點或0.13%；德國DAX指數報12051點，漲81點或0.68%；法國CAC 40指數報4851點，升36點或0.75%；意大利富時MIB指數報18944點，上揚137點或0.73%。

道指期貨暫報25420點，升389點。

隨着美國愈來愈多州份重啟經濟，部分地區例如得州，周三染疫住院人數連續3日創新高，加州9個縣新確診個案激增，引發市場憂慮出現第二波疫情。

美國財長努欽(Steven Mnuchin)表示，美國不能因新冠疫情再次令經濟停擺，並稱未來一個月將有超過1萬億美元的救助資金流入經濟。他說，準備回到國會要求更多資金來支持經濟，但額外的資金將用於最需要的行業，包括酒店、餐廳、旅遊和娛樂公司。

中美緊張關係持續，華府表明考慮限制資本經香港流動，以回應北京政府在香港訂立國家安全法。總統特朗普上周指示由監管機構組成的資本市場工作小組，在60天內提出行動建議，加強審計在美國上市的中國公司賬目，以保障投資者的利益。

另外，英國首相約翰遜、歐洲理事會主席米歇爾(Charles Michel)與歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula Von der Leyen)將於下周一進行對話，尋求推動停滯不前的英國脫歐後未來關係談判。

油價延續上日插8%的頹勢，今日再跌逾3%，因美國本周新冠病毒感染病例增加，令人擔心第二波疫情打擊石油需求。紐約原油期貨現時每桶報35.06美元，挫1.28美元或3.52%；倫敦布蘭特期油報37.31美元，挫1.24美元或3.22%。