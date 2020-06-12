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美國財長努欽稱，華府考慮限制資本經香港流動，以回應北京政府在香港訂立國家安全法。

美國總統特朗普上周指示由監管機構組成的資本市場工作小組，在60天內提出行動建議，加強審計在美國上市的中國公司帳目，以保障投資者的利益。

努欽表示，正在研究由資本市場工作小組推出措施，以回應港區國安立法，限制美國資本經香港流動，成為其中考慮的措施之一。

另外，儘管環球經濟受到新冠肺炎疫情打擊，努欽認為，中國仍會滿足中美首階段貿易協議條款的要求，在未來兩年增加購買總值2000億美元的美國貨和服務。