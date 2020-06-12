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努欽:若爆第二波疫情 美不應再關停經濟

美國有出現第二波新冠肺炎疫情的跡象，不過財長努欽稱，即使感染病例再次激增，也不應當再度令經濟停擺。

特朗普指聯儲局經常出錯



美國總統特朗普批評聯儲局經常出錯，稱美國將有很好的第三季及最佳的第四季。

美農業部證實中國採購72萬噸大豆



美國農業部周四證實，中國向美國出口商採購72萬噸大豆，為連續第二周入手。

道指收市暴挫1861點 3月大跌市以來最差



美國多地有示威控訴警暴，第二波新冠疫情或殺到，美股道指裂口低開逾700點後持續低走，曾瀉1907點，收市仍大跌1861點或6.90%，標指和納指分別下滑5.89%和5.27%。波音插水逾16%，高盛瀉9%，埃克森美孚與雪佛龍都跳水超過8%。

外圍焦點簡訊

￭ Worldometer統計，全球新冠肺炎確診人數累積逾757.75萬，新增13.04萬；死亡42.29萬人，新增4769人。美國共確診208.84萬，新增2.20萬。巴西共確診80.28萬，新增2.76萬；共死亡4.09萬，新增1123人。俄羅斯確診人數突破50萬。

￭ 美國勞工部上周首次申請失業救濟人數為154.2萬，稍少於預期，按周減少35.5萬。續領人數2092.9萬，減少33.9萬。

￭ 聯儲局：美國首季非金融債務飆至55.9萬億美元，按季急增11.7%。

￭ 美國加州迪士尼樂園計劃下月17日重開，待州政府批准。

￭ 避險需求回升，美滙尾段漲0.89%，兌日圓則跌0.25%。受脫歐貿易談判和負利率前景困擾，英鎊兌美元下滑1.16%，歐羅都轉挫0.69%。

￭ 紐約期金上揚1.1%，每盎斯收報1739.8美元，盤中曾高見1754.9美元。

￭ 美國上周原油庫存意外增加570萬桶，紐約期油曾回落10.5%，收市仍挫8.2%；布蘭特期油跌7.6%。

￭ 泛歐Stoxx 600收市瀉4.10%，汽車股挫6.9%；英、德、法股倒退3.99%、4.47%和4.71%。

￭ 聯合國貿易和發展會議(UNCTAD)料第二季國際貿易驟降27%，全年跌20%。

￭ 李克強與德國總理默克爾舉行視像會談，稱中德須擴大雙向開放。

￭ 中國轟特朗普濫用行政命令，阻撓美企採購中國電訊產品，是濫用世貿關於國家安全豁免條款。

￭ 美國共和民主兩黨參議員聯合提案，促華府加強懲罰中國竊取科技。

￭ 中國駐加拿大大使叢培武：美國是中加緊張關係的「麻煩製造者」。

￭ 尚乘集團旗下尚乘數科收購PolicyPal獲新加坡金管局批准。

【新股追蹤】京東IPO每股發行價226元



京東(09618)周四中午截止認購，IPO發行價定在每股226元，按此計算集資額為300.58億元。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報23864點，較昨日恒指收市低水616點。

￭ ADR港股比例指數報23978點，較港低502點；滙控(00005)折合36.46元，跌3.7%；騰訊低逾2%，折合433.09元。

￭ 全國人大常委會下周四至六開會，官方議程無包括審議「港區國安法」。

￭ 消息稱沙田瀝源邨祿泉樓群組再多一人初步確診，為其中一名確診者密切接觸者。

￭ 威高(01066)已提交分拆威高骨科在科創板上市的申請。

￭ 漢國置業(00160)料年度轉蝕約5000萬元。

￭ 大悅城地產(00207)以5.78億人民幣收購蘇州項目50.1%股權。