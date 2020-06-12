國際財經

美國白宮政府與共和黨國會代表據報決定在7月下旬，才會就第四輪抗疫紓困措施展開磋商。

國會參眾兩院議員將於7月21日結束休會，返回華盛頓國會山莊；簡稱CARES的抗疫紓困法例，當中部分重要措施，包括新增的失業保險金計劃，將於國會結束休會後10日即告失效，外界因此期望國會盡快通過新的救助方案。

不過，由於早前公布的5月非農就業人口意外增加250.9萬，表現遠勝預期的減少750萬；失業率初值修正後為16.3%，也低過市場估計，顯示經濟情況並沒有想像中差，院府因此表明不急於推出新一輪救助方案。