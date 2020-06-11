國際財經

美國新型肺炎新增病例仍高企，而隨着各州推動經濟重啟，投資者對第二波疫情爆發的擔憂持續上升；加上聯儲局於會議後警告疫情在短期內對經濟及就業造成的風險，市場不安情緒加深，拖累美股裂口低開後持續加速下滑，道指尾段一度暴瀉逾1900點，跌幅超過7%；收市仍然插水超過1800點，為3月大跌市以來最差的一天。

道指收市報25128點，挫1861點或6.90%，為連續第三日滑落；尾段跌幅曾達到1907點或7.06%，低見25082點。標普500指數收市報3002點，跌188點或5.89%；納指收市報9492點，跌527點或5.27%。經歷周四急挫後，道指與標指仍然較疫情以來的低位高超過37%。

30隻道指成份股無一幸免都下滑，早前受惠經濟重啟概念的股份沽壓較大，波音插水16.43%，跌幅最大；陶氏(Dow)及卡特彼勒(Caterpillar)分別滑落9.89%和8.23%。金融股有沽壓，高盛、摩根大通分別回落9.10%、8.38%。油股埃克森美孚與雪佛龍都插水超過8%。

據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已突破736萬人，死亡人數超過41.6萬人；其中，疫情最嚴重的仍然是美國，有超過200萬宗確診個案，並有逾11萬人不治，而當地每日新增確診病例仍高達2萬人。

特朗普轟聯儲局經常出錯

聯儲局把利率目標維持在0%至0.25%不變，預料低利率將維持至2022年底，警告疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通脹。總統特朗普則在Twitter貼文，批評聯儲局經常出錯。財長努欽表示，即使新冠感染病例再次激增，美國也不應當再度令經濟停擺。

聯儲局也更新經濟預測，美國今年GDP將萎縮6.5%，到年底的失業率達9.3%，但明年將展開復甦，GDP增長5%。此外，未來幾個月聯儲局將最少以現有的步伐，增持美國公債及機構住宅和商業抵押擔保證券(MBS)，以維持金融市場穩定運作。

美國上周首次申請失業救濟人數達154.2萬人，按周減少35.5萬人，市場預期為155萬人。

金價飆升 油價急瀉

俗稱「恐慌指數」的VIX尾段急飆50.92%，升至41.61，最高曾見42.58，為4月21日以來最高水平。美國國庫券市場受捧，債券價格攀升令孳息率相應滑落，10年期美債孳息回落5.89點子，報0.666厘，創超過一周新低。

市場避險情緒升溫利好美元，ICE美滙指數尾段上揚0.83%，報96.76；英鎊急挫1.18%，報1.2595美元；歐羅回吐0.75%，報1.1294美元。日圓走強，每美元跌至106.90日圓，跌幅為0.21%。

避險情緒飆升，紐約8月期金收市漲19.1美元或1.1%，每盎斯報1739.8美元，創下逾一周高位。

國際油價急瀉，紐約7月期油收市跌3.26美元或8.2%，每桶報36.34美元。倫敦布蘭特8月期油收市跌3.18美元或7.6%，每桶報38.55美元。兩者分別是是4月27日與4月21日以來最低價格水平。

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