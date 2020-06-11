 
熱門：

今日 01:30 國際財經

美國首季債務急增11.7% 至55.9萬億美元

放大圖片

聯儲局周四公布，今年首季，美國本地非金融部門債務總額飆升至55.9萬億(美元‧下同)，按季急增11.7%。同時，家庭資產淨值明顯縮減。

聯儲局在季度報告中表示，首季家庭資產淨值減少7.4萬億，至只有110.8萬億；其中，物業資產價值增長4000億。不過，美股自3月低位已大幅回升，有助家庭資產淨值數字顯著改善。

債務數字之中，期內商業負債飆升18.8%，聯邦政府負債上漲14.3%，聯邦總負債增至超過26萬億。家庭負債增長3.9%，主要因為按揭上升3.2%，消費負債則增多1.6%。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads