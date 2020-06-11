國際財經

聯儲局周四公布，今年首季，美國本地非金融部門債務總額飆升至55.9萬億(美元‧下同)，按季急增11.7%。同時，家庭資產淨值明顯縮減。

聯儲局在季度報告中表示，首季家庭資產淨值減少7.4萬億，至只有110.8萬億；其中，物業資產價值增長4000億。不過，美股自3月低位已大幅回升，有助家庭資產淨值數字顯著改善。

債務數字之中，期內商業負債飆升18.8%，聯邦政府負債上漲14.3%，聯邦總負債增至超過26萬億。家庭負債增長3.9%，主要因為按揭上升3.2%，消費負債則增多1.6%。