國際財經

美國新型肺炎新增病例仍高企，而隨着各州推動經濟重啟，投資者對第二波疫情爆發的擔憂持續上升；加上聯儲局於會議後警告疫情在短期內對經濟及就業造成的風險，市場不安情緒加深，拖累美股裂口低開後持續下瀉，道指中段跌幅擴大至超過1500點或半成。

截至本港時間凌晨約零時54分，道指報25488點，挫1501點或5.56%；標普500指數報3042點，跌147點或4.63%；納指報9626點，跌393點或3.93%。30隻道指成份股價悉數下滑，波音插水11.97%，暫時為跌幅最大；陶氏(Dow)及卡特彼勒(Caterpillar)分別滑落9.29%和7.41%。金融股持續受壓，Travelers、高盛、摩根大通分別回落7.98%、7.22%、6.93%。

據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已突破736萬人，死亡人數超過41.6萬人；其中，疫情最嚴重的仍然是美國，有超過200萬宗確診個案，並有逾11萬人不治，而當地每日新增確診病例仍高達2萬人。

特朗普轟聯儲局經常出錯

聯儲局把利率目標維持在0%至0.25%不變，預料低利率將維持至2022年底，警告疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通脹。總統特朗普則在Twitter貼文，批評聯儲局經常出錯。財長努欽表示，即使新冠感染病例再次激增，美國也不應當再度令經濟停擺。

聯儲局也更新經濟預測，美國今年GDP將萎縮6.5%，到年底的失業率達9.3%，但明年將展開復甦，GDP增長5%。此外，未來幾個月聯儲局將最少以現有的步伐，增持美國公債及機構住宅和商業抵押擔保證券(MBS)，以維持金融市場穩定運作。

美國上周首次申請失業救濟人數達154.2萬人，按周減少35.5萬人，市場預期為155萬人。

金價飆升 油價急瀉

市場避險情緒升溫利好美元，ICE美滙指數上揚0.28%，報96.23；英鎊急挫0.96%，報1.2624美元；歐羅則偏軟。日圓走強，每美元跌至106.65日圓，跌幅為0.44%。

金價抽高，紐約期金現時攀升1.18%，每盎斯報1741美元，盤中暫時低位與高位分別報1727.50及1754.90美元。

國際油價急瀉，紐約期油現時滑落9.09%，每桶報36美元，盤中暫時低位與高位分別為35.41及39.09美元。倫敦布蘭特期油回落8.10%，盤中暫時低位與高位分別為37.94及41.01美元。