國際財經

美國新型肺炎新增病例仍高企，而隨着各州推動經濟重啟，投資者對第二波疫情爆發的擔憂持續上升；加上聯儲局於會議後警告疫情在短期內對經濟及就業造成的風險，市場不安情緒加深，拖累美股低開後持續下瀉，道指踏入中段跌幅擴大至超過1200點，如果目前的跌幅保持至收市，美股將錄得至少是3月18日以來最大單日跌幅。

截至本港時間凌晨約零時15分，道指報25683點，挫1306點或4.84%；標普500指數報3062點，跌127點或4.01%；納指報9707點，跌312點或3.12%。波音股價插水10.98%，暫時為跌幅最大的道指成份股；陶氏(Dow)及卡特彼勒(Caterpillar)分別滑落8.69%和7.17%。金融股持續受壓，Travelers、高盛及摩根大通分別回落7.29%、6.69%、6.65%。

據美國約翰霍普金斯大學的統計顯示，全球確診感染新型冠狀病毒肺炎的人數已突破736萬人，死亡人數超過41.6萬人；其中，疫情最嚴重的仍然是美國，有超過200萬宗確診個案，並有逾11萬人不治，而當地每日新增確診病例仍高達2萬人。

特朗普轟聯儲局經常出錯

聯儲局把利率目標維持在0%至0.25%不變，低利率將維持至2022年底，但警告疫情對經濟前景構成龐大風險，短期內將嚴重影響經濟活動、就業及通脹。總統特朗普則在Twitter貼文，批評聯儲局經常出錯。財長努欽表示，即使新冠感染病例再次激增，美國也不應當再度令經濟停擺。

聯儲局也更新經濟預測，美國今年GDP將萎縮6.5%，到年底的失業率達9.3%，但明年將展開復甦，GDP增長5%。此外，未來幾個月聯儲局將最少以現有的步伐，增持美國公債及機構住宅和商業抵押擔保證券(MBS)，以維持金融市場穩定運作。

美國上周首次申請失業救濟人數達154.2萬人，按周減少35.5萬人，市場預期為155萬人。