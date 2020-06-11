國際財經 即巿股評

市場於上周開始炒作新冠肺炎疫情舒緩之下經濟復甦，拖累美滙指數展開大幅度回調。除此之外，英國脫歐談判初現轉機︰英國和歐盟於近日均表示希望推進脫歐談判，英國首相約翰遜(Boris Johnson)和歐盟委員會主席馮德萊恩(Ursula von der Leyen)計劃於6月18日至19日在歐盟峰會前後舉行會議，以促進英國脫歐進程。美元弱勢加上英國脫歐談判利好消息推動英鎊在上周節節上升，全周最高升至1.2729。英鎊/美元上周五收市於1.2666，全周大漲2.63%(一周高低波幅逾400點)，連續第三周錄得上升。

另外，美國聯儲局於今日(6月11日)凌晨宣布維持利率不變，其後的政策聲明承諾將把資產購買速度至少維持在當前水平，並預計利率將保持接近零的水平直至2022年底。聯儲局同時承諾聯儲將動用一切工具幫助經濟從疫情衝擊中復蘇，整體釋放的信號偏向鴿派。美滙指數繼續下挫推動英鎊/美元再創新高，滙價昨日(6月10日)一度攀升至1.2810，創3月12日以來的近三個月新高，並連續第10日上升。

值得留意的是，英國即將公布多個數據，包括4月國內生產總值(6月12日14:00)、4月就業人口變化(6月16日14:00)以及6月央行基準利率(6月18日19:00)，屆時或會影響英鎊/美元走勢。

技術分析方面，英鎊/美元自4月初開始一直於1.2080-1.2640區域上下波動，直至6月5日滙價終於升破此區域並展開巨型升浪。英鎊/美元直至6月10日已錄得連續10日上升，並創下近三個月新高，而此升浪亦於日線圖中形成上升通道。雖然現時英鎊/美元已從高位回調100點，但若滙價能企穩於上升通道底部1.2640之上的話，後市或可再次展開升浪，重新挑戰6月10日高位1.2810甚至1.3000區域。

交易策略方面，我們根據6月2日策略於1.2660建立的英鎊/美元沽盤(下望1.2400，升穿1.2690止損)已於1.2690平倉，虧損30點。短期內待英鎊/美元下跌至1.2630-1.2650區域買入，上望1.2800，跌穿1.2600止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供