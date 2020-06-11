國際財經

聯儲局一如預期維持利率不變，但局方發表悲觀經濟前景預測，重燃市場對全球經濟增長的憂慮，歐洲股市中段跌約2%，道期仍挫近500點。

截至本港時間傍晚6時22分，英國富時100指數報6206點，跌123點或1.95%；德國DAX指數報12283點，挫246點或1.96%；法國CAC 40指數報4949點，跌103點或2.06%；意大利富時MIB指數報19229點，瀉528點或2.66%。

道指期貨暫報26482點，跌479點。

美國聯儲局議息後維持利率不變，料利率續維持近零水平至2022年；計劃續每月增持1200億美元資產，及提供大規模隔夜及定期回購協議操作。同時預計今年GDP下滑6.5%，失業率9.3%。

聯儲局主席鮑威爾表示，受到疫情打擊，美國第二季情況將非常疲弱，之後可能會積聚到經濟擴張的動力。但他坦言，在民眾對公共衞生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦，而局方將承諾動用一切工具支持經濟。

不過，「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國零售投資者對新冠肺炎大流行的衝擊未感到膽怯，是近期美國股市上升的主因。

另外，德國經濟研究所(DIW)預測，在疫情受到控制的情況下，今年德國經濟可能萎縮9.4%，明年則增長3%。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報38.42美元，跌1.18美元或2.98%；倫敦布蘭特期油報40.6美元，挫1.13美元或2.71%。