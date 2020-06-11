國際財經

聯儲局一如預期維持利率不變，惟主席鮑威爾指美國經濟暫不可能實現全面復甦，歐洲股市早段跌逾2%，道期挫逾500點。

截至本港時間下午3時42分，英國富時100指數報6168點，跌160點或2.54%；德國DAX指數報12172點，挫357點或2.86%；法國CAC 40指數報4902點，跌150點或2.98%；意大利富時MIB指數報19224點，瀉531點或2.69%。

道指期貨暫報26425點，跌541點。

美國聯儲局議息後維持利率不變，料利率續維持近零水平至2022年；計劃續每月增持1200億美元資產，及提供大規模隔夜及定期回購協議操作。同時預計今年GDP下滑6.5%，失業率9.3%。

聯儲局主席鮑威爾表示，受到疫情打擊，美國第二季情況將非常疲弱，之後可能會積聚到經濟擴張的動力。但他坦言，在民眾對公共衞生感到安心之前，美國經濟不可能實現全面復甦，而局方將承諾動用一切工具支持經濟。

滙豐及渣打(02888)早前表態支持「港區國安法」，這兩間英國註冊銀行的主要股東英傑華投資(Aviva Investors)對此感到擔憂。

油價急跌，紐約原油期貨現時每桶報38.02美元，跌1.58美元或3.99%；倫敦布蘭特期油報40.3美元，挫1.43美元或3.43%。