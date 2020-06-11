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美國總統特朗普雖然在新冠病毒疫情、香港國安法等問題上加大對中國的抨擊，但這並未影響中國採購美國大豆。

外電引述知情人士透露，中國國有和私營買家本月至少購買了10船美國大豆，其中三船大豆是在隔夜訂購。中國大豆採購主要是在10月和11月裝運，而隔夜訂購的三船大豆是12月份裝運。中國仍然需要採購大豆，而美國收獲季後交付的大豆價格具有吸引力。

中國承諾今年購買365億美元的美國農產品，但前4個月僅購買46.5億美元，這加劇有關疫情衝擊可能導致中國無法履行美中第一階段貿易協議的擔憂。