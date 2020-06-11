國際財經

亞馬遜公布，已經向美國警方提出通知，未來一年禁止後者使用其面容識別技術Rekognition。

該公司促請美國政府與國會，強化法例以應對面容識別技術的使用操守，希望一年通知期可以讓國會趕及立法，規管面容識別技術應用。

亞馬遜旗下AWS於2016年推出Rekognition。

國際商業機器(IBM)早前公布，因應面容識別技術可能含有種族歧視成分，所以退出面容識別技術市場。

近期，因黑人弗洛伊德死亡事件，美國掀起連串大型示威，抗議種族歧視及警察暴力執法問題。



