 
熱門：

今日 08:54 國際財經

美警暴問題牽動 亞馬遜禁警方用面容識別技術

放大圖片

亞馬遜公布，已經向美國警方提出通知，未來一年禁止後者使用其面容識別技術Rekognition。

該公司促請美國政府與國會，強化法例以應對面容識別技術的使用操守，希望一年通知期可以讓國會趕及立法，規管面容識別技術應用。

亞馬遜旗下AWS於2016年推出Rekognition。

國際商業機器(IBM)早前公布，因應面容識別技術可能含有種族歧視成分，所以退出面容識別技術市場。

近期，因黑人弗洛伊德死亡事件，美國掀起連串大型示威，抗議種族歧視及警察暴力執法問題。

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads