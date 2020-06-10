國際財經

「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國零售投資者對新冠肺炎大流行的衝擊未感到膽怯，是近期美國股市上升的主因。

美股自3月23日跌至今年低位後顯著回升。岡拉克在網上研討會指出，機構投資者本輪升市並無太多參與，但股市仍然上升，主要因為散戶入市。

岡拉克表示，根據散戶投資平台Robinhood資料，為數不少的新用戶利用其平台買賣股票，有助推動六隻主要大型科技股股價上揚，包括Facebook、亞馬遜、蘋果、Alphabet、Netflix與微軟。