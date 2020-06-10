 
熱門：

今日 06:15 國際財經

岡拉克:散戶入市推動美股上升

放大圖片

「新債王」DoubleLine行政總裁岡拉克(Jeffrey Gundlach)認為，美國零售投資者對新冠肺炎大流行的衝擊未感到膽怯，是近期美國股市上升的主因。

美股自3月23日跌至今年低位後顯著回升。岡拉克在網上研討會指出，機構投資者本輪升市並無太多參與，但股市仍然上升，主要因為散戶入市。

岡拉克表示，根據散戶投資平台Robinhood資料，為數不少的新用戶利用其平台買賣股票，有助推動六隻主要大型科技股股價上揚，包括Facebook、亞馬遜、蘋果、Alphabet、Netflix與微軟。

  • 熱門新聞

    • 回上

    信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

    股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

    本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

    You are currently at: www.hkej.com
    Skip This Ads