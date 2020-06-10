國際財經

美國聯儲局議息後宣布，直至2022年都會將利率維持在接近零水平。消息公布後，美國道指扭轉此前逾300點跌幅，曾輕微轉升逾80點；不過高位有沽壓，道指最終回落逾280點收市，標指也偏軟。納指則全日逆市呈強，盤中續破頂，收市歷來首次站於一萬點上方。

道指收市報26989點，下滑282點或1.04%，為連續第二日下跌；道指輕微低開後，早段曾低見26938點，下挫334點；其後逐步收復失地，聯儲局公布議息結果前，大致維持在約100點的跌幅。標普500指數收市報3190點，回吐17點或0.53%；納指收市報10020點，升66點或0.67%。

蘋果微軟齊創新高

科技股表現優秀，微軟抽升3.71%，為表現最強的道指成份股，蘋果躍升2.57%，同創收市新高；英特爾都上漲1.32%，也告破頂。近期強勢的波音回落6.14%，為跌幅最大的道指成份股；油股則受壓，埃克森美孚與雪佛龍分別滑落5.36%和3.90%。金融股都回軟，摩根大通下挫4.07%，美國運通倒退3.90%，Travelers及高盛分別下跌3.51%和2.15%。

美國此前公布的5月消費物價指數(CPI)按月跌0.1%，市場估計持平；按年則升0.1%，低於預期。核心CPI按月跌0.1%，市場預期為持平；按年升1.2%，升幅低於預期。

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