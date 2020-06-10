國際財經

美國大型商場業主Simon集團宣布，放棄斥資36億美元(280.8億港元)收購Taubman Centers物業的計劃，原因是新冠肺炎大流行重創零售業。

Simon指出，Taubman旗下商場的業務表現受到疫情重創，這些商場大部分位於大城市，Taubman亦沒有作出節流行動，紓緩有關衝擊。

Taubman回應稱，Simon終止交易是沒有合理理由支持，將會尋求賠償。兩間公司在2月公布達成收購協議。

路透引述消息人士稱，兩間公司沒有重新商議交易條款。