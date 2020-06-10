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今日 03:04 國際財經

美國5月財赤倍增至3990億美元

美國財政部公布，5月財政赤字為3990億美元，與去年同月的2080億美元相比，升幅接近一倍，主要與抗疫紓困措施錄得龐大開支，以及稅收銳減有關。

由去年10月至今年5月，年度累計財政赤字為1.88萬億美元，超過2009年的紀錄新高赤字1.4萬億美元。有分析預期，截至9月底赤字將超過3.8萬億美元。

根據報告，美國政府5月收入減少25%，至1740億美元，主要受個人入息稅收入減少16%、企業利得稅減少67%所影響。5月開支升30%，至5730億美元。

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