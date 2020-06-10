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今日 02:02 國際財經

聯儲局料維持近零利率至2022年 明年GDP增5%

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美國聯邦儲備局議息後宣布，維持聯邦基金利率不變。會後聲明預料，直至2022年都不會加息，仍會將利率維持在接近零水平。

聯儲局10名投票委員一致通過維持利率不變的決議。聯儲局同時表示，將繼續購買資產的行動，目標是每個月買入800億美元的國債，以及400億美元的按揭抵押證券，亦會繼續提供大規模的隔夜及定期回購協議操作。

聯邦公開市場委員會(FOMC)結束一連兩日議息會議，在本港時間凌晨2時宣布，維持聯邦基金利率在零至0.25厘不變，符合市場預期。會後聲明稱，新冠病毒疫情正在引致經濟急劇下滑、失業率急升；消費需求疲弱以及油價回落，令到物價保持低迷；金融環境遭到削弱，家庭及商業信貸流動都受阻礙。聯儲局承諾，將使用所有工具來支持美國經濟。

恢復提供經濟前瞻及利率點陣圖

疫情為經濟短期帶來負面影響，也為中期發展前景構成風險，因此維持利率不變。委員們預期保持利率在接近零水平不變，直至經濟能抵禦疫情的信心得以恢復，以及步向物價穩定及充分就業的路徑。

因應疫情為經濟帶來巨大不明朗，聯儲局3月議息聲明剔除傳統的季度經濟總結報告。本次議息則恢復提供經濟前瞻報告，以及利率點陣圖(dot plot)；點陣圖是以圖像化方式，反映FOMC所有官員對未來利率水平的預測。

根據點陣圖，聯邦基金利率直至2022年都會維持在零至0.25厘區間，長期利率預測為2.5厘。

GDP方面，2020年預料下滑6.5%，2021年預計增長5%，2022年增長3.5%，2023年增長1.8%。

失業率方面，2020年預料為9.3%，2021年為6.5%，2022年為5.5%，2023年為4.1%。

核心通脹方面，2020年預料為1%，2021年為1.5%，2022年為1.7%。

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