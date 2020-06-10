國際財經

歐洲股市周三溫和回吐，泛歐指數Stoxx 600收市下跌0.38%，報368點，旅遊及休閒類股份滑落超過2%，投資者觀望美國聯儲局稍後將公布議息結果，入市態度偏向審慎。

英國富時100指數收報6329點，回落0.10%或6點；德國DAX指數收報12530點，倒退0.70%或87點；法國CAC 40指數收報5053點，下挫0.82%或41點；意大利富時MIB指數收報19758點，跌0.86%或172點；西班牙IBEX 35指數收報7663點，倒退1.14%或88點。