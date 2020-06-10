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今日 19:32 國際財經

任天堂承認30萬個玩家賬戶遭黑客入侵

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法新社報道，任天堂承認自4月初以來，多達30萬個玩家賬號遭黑客入侵。洩漏的個人資料包括生日和電郵地址等，但不包括信用卡資料。

任天堂發表聲明稱，4月發生的初步黑客攻擊入侵了16萬個賬號，之後又入侵14萬個賬號。「我們對造成客戶困擾和擔憂感到非常抱歉。」聲明表明將會提升保安，預防類似事件再度發生。

據悉，黑客入侵ID系統，目的是取得Wii U和3DS的服務，接着登入任天堂賬戶，以購買任天堂線上商店的商品。任天堂表示，遭入侵玩家賬號進行的詐欺性交易只佔總銷售的一小部分，承諾會賠償受害者。

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