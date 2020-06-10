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今日 18:34 國際財經

歐股中段掉頭跌 油價挫逾2%

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OECD料今年全球經濟將萎縮6%，加上市場觀望美國聯儲局的議息結果，以及主席鮑威爾的講話，歐洲股市中段掉頭下滑，油價跌逾2%。

截至本港時間傍晚6時25分，英國富時100指數報6304點，跌31點或0.49%；德國DAX指數報12519點，下滑98點或0.78%；法國CAC 40指數報5069點，跌25點或0.5%；意大利富時MIB指數報19794點，挫134點或0.67%。

道指期貨暫報27153點，跌114點。

美國聯儲局將於本港時間周四凌晨公布議息結果，市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。

經濟合作及發展組織(OECD)發布最新展望，預期今年全球經濟將萎縮6%，到2021年將反彈增長5.2%，惟前提是疫情得到控制。

路透引述消息人士稱，歐洲央行官員正在起草一項計劃，以解決在新冠疫情爆發後可能出現的數千億歐羅未償還貸款問題。

油價急挫，紐約原油期貨現時每桶報37.89美元，跌1.05美元或2.65%；倫敦布蘭特期油報40.29美元，跌0.89美元或2.16%。

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