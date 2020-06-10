 
熱門：

今日 18:20 國際財經 即巿股評

【看圖測市】倫敦金連跌三周 惟1700失而復得

放大圖片

上周五（6月5日）公布的美國5月非農就業人口意外增加250.9萬人，遠超預期減少750萬人，而修正後的失業率亦報16.3%，遠低於市埸預期的19.1%。同時市場於上周開始炒作新冠肺炎疫情舒緩之下經濟復甦，投資者避險需求降溫，倫敦金上周延續下跌趨勢，金價直至上周已錄得3周連續下跌，並於上周五跌至1670.95美元，創自5月1日以來的一個月新低。

不過，環球央行持續放寬銀根，流動性充裕始終有利於金價，市埸亦預期美國聯儲局將繼續採取寬鬆政策，並帶動金價從低位大幅反彈50美元，目前金價於1720美元水平波動。市埸應密切留意本周四（6月11日）凌晨兩點將會公布美國聯儲局議息結果，根據聯邦基金利率期貨顯示將有16.4%的機會加息0.25%，若聯儲局最後意外加息的話，倫敦金或會再度展開跌勢。

技術分析方面，倫敦金於5月14日正式向上突破三角形頂部阻力1718美元，並於5月18日升至逾7年半新高1765.22美元，但其後金價急轉直下，並於日線圖初步形成下降通道。若倫敦金未能升穿下降通道頂部1730美元水平的話，後市或有機會再度展開回調，並再度下探1680美元水平，甚至是1670美元關口。

交易策略方面，我們根據6月5日策略於1688美元建立的倫敦金買盤（上望1738美元，跌穿1684美元止損）已於1684美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金回升至1730-1732美元區域沽出，下望1690美元，升穿1735美元止損。

若想查看《看圖測市》交易策略的總體戰績，請點擊以下鏈接：
https://www.facebook.com/MarketMasterSocialPlatform/

分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

 

回上

信報簡介 | 服務條款 | 私隱條款 | 免責聲明 | 廣告查詢 | 加入信報 | 聯絡信報

股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。

本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。

You are currently at: www.hkej.com
Skip This Ads