國際財經 即巿股評

上周五（6月5日）公布的美國5月非農就業人口意外增加250.9萬人，遠超預期減少750萬人，而修正後的失業率亦報16.3%，遠低於市埸預期的19.1%。同時市場於上周開始炒作新冠肺炎疫情舒緩之下經濟復甦，投資者避險需求降溫，倫敦金上周延續下跌趨勢，金價直至上周已錄得3周連續下跌，並於上周五跌至1670.95美元，創自5月1日以來的一個月新低。

不過，環球央行持續放寬銀根，流動性充裕始終有利於金價，市埸亦預期美國聯儲局將繼續採取寬鬆政策，並帶動金價從低位大幅反彈50美元，目前金價於1720美元水平波動。市埸應密切留意本周四（6月11日）凌晨兩點將會公布美國聯儲局議息結果，根據聯邦基金利率期貨顯示將有16.4%的機會加息0.25%，若聯儲局最後意外加息的話，倫敦金或會再度展開跌勢。

技術分析方面，倫敦金於5月14日正式向上突破三角形頂部阻力1718美元，並於5月18日升至逾7年半新高1765.22美元，但其後金價急轉直下，並於日線圖初步形成下降通道。若倫敦金未能升穿下降通道頂部1730美元水平的話，後市或有機會再度展開回調，並再度下探1680美元水平，甚至是1670美元關口。

交易策略方面，我們根據6月5日策略於1688美元建立的倫敦金買盤（上望1738美元，跌穿1684美元止損）已於1684美元平倉，虧損4美元。短期內待倫敦金回升至1730-1732美元區域沽出，下望1690美元，升穿1735美元止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供