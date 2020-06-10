國際財經 即巿股評

港股連升七日，今日表現渾渾噩噩，全日高開低走，收市倒跌，整體在兩萬五爭持，原因是觀望今晚聯儲局議息，按目前經濟甚虛弱下，當然唔會加息，利率期貨預期，維持息口0至0.25厘機會達85%。

隔晚美股陷精神分裂，道指唔見三嚿，標普挫0.78%，最近弱勢的納指反而回升，盤中更創新高，更衝至五位數的一萬點大關，確實可喜可賀，但舊經濟為主的標普離歷史高位3393點約5%。

股市今明兩年估值唔平

目前標普納指預期今年市盈率達分別為25.6倍(圖一，上)及30.2倍(圖二，上)，與2000年科網股爆破差唔多，堅離地的羅素2000則達87.9倍，是史上最高。

以今年估值，券商好難再Call客落叠，於是開始表演新解說方式，就喺而家挨近6月中，即喺全年過咗接近一半，再望今年估值變得亳無意義，加上股市一向是往前看，睇明年預測市盈率才更有意思。

如果大家打開明年市盈率一看，標指預期明年市盈率，現處19.9倍(圖一，下)，對比千禧年科網股24倍樓上，的確又真喺唔貴，以此做賣點，當然仍可尚算合理。

不過，納指才是投資者焦點，預期明年市盈率24.2倍(圖二，下)，貼近2004年最高水平，睇埋羅素2000，預期明年市盈率達31.5倍(圖三)，更大指標MSCI環球(圖四)，今年兩年預期市盈率分別達23.5倍和18.4倍(圖四)，明顯是夾硬合理化估值。

順帶一提港股，預期恒指今明兩年市盈率分別為11.7及9.9倍(圖五)，雖然處偏低水平，但外圍一旦大幅調整，港股好難獨善其身，市盈率大幅擴大機會甚低，意味唔好期望港股會大幅攀升。

講番美股，其實情況有D不妙，標普成分股現時高過50天線的比例達96.8%(圖六)，過往五年達到此水平，大市都會出現調整，當然喺調整定急跌只能事後孔明，加埋聯儲局議息不確定因素，落場炒賣要必定要身手敏捷。

小注重回金銀礦股

不過，眼見金價輾轉插至1670美元後回升到1700美元樓上，加上銀價回到20天線(現處17.4美元)跌唔落，筆者假倉少注買入美國金銀礦股，當中包插泛美白銀(PAAS)、ALEXCO(AXU)、Coeur Mining(CDE)、B2GOLD(BTG)小型金礦股ETF(GDXJ)等等，但絶非大大注，只喺佔持倉的五分一，而五分四仍是現金。

此部署目的是跟聯儲局對賭，萬一金價及銀價穿了1670美元和16.9美元，按慣例會執行止蝕。

編按:作者尹德政(Ricky)，醉心投資美股近十載，最大滿足感來自尋找抵買有實力的世界行業領袖，每逢周一、三在「信報網站」及「港股360」撰文。

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