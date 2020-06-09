國際財經 時事脈搏

兩家英國註冊銀行滙控(00005)及渣打(02888)，早前分別就「港區國安法」表達支持。美國國務卿蓬佩奧批評滙控的做法，認為卑躬屈膝只能換來微小的回報。

蓬佩奧同時指出，如果中國政府因為英國禁止華為參與當地5G網絡建設、而對滙控實施懲罰措施，美國準備對英國政府施以援手。

蓬佩奧周二發表聲明，表示美國與盟國將堅定繼續反對中國共產黨對港人實行的政策。他稱，中共迫使香港滙豐銀行副主席兼行政總裁王冬勝在支持港版國安法的聯署聲明上簽名，滙控此舉只會獲得很小的回報。