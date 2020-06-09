國際財經

美國華爾街股市周二收市個別發展，道指過去6個交易日連續上漲，但有分析師認為目前股市升幅過高、市場情緒過度樂觀，並警告新型肺炎疫情的不確定性仍然存在，資金由重啟經濟概念股轉為流入科技股，拖累道指曾下跌逾400點。科技股在蘋果及亞馬遜股價齊破頂帶動下，納指一度首次衝破1萬點心理大關，再創下即市新高，並創收市歷史新高。

道指收市報27272點，跌300點或1.09%；早段盤中曾低見27151點，跌幅達到421點。標普500指數收市報3207點，跌25點或0.78%；納指收市報9953點，升29點或0.29%；尾段曾短暫破頂高見10002點；早段則一度低見9863點，跌幅為0.61%。

路透早前引述消息人士報道，美國總統特朗普計劃簽署一項法案，制裁鎮壓穆斯林少數民族的中國官員，但並未透露具體時間表。

美國2.5萬間商店料永久關閉

特朗普已採取一些措施制裁中國金對少數民族的行為。美國商務部於上月宣布，將中國公安部法醫研究所和8家中企列入經濟黑名單，稱這些企業涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權。

新冠肺炎疫情對美國實體零售業帶來嚴重衝擊，據Coresight Research的數據顯示，美國今年或將有高達2.5萬間商店永久關閉，打破2019年9800多間的歷史紀錄。

另外，美國聯儲局今日起一連兩天舉行議息會議。市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。

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