國際財經

美股道指過去6個交易日連續上漲，有分析師認為目前股市升幅過高、市場情緒過度樂觀，並警告新型肺炎疫情的不確定性仍然存在，拖累道指周二曾下跌逾400點。不過，科技股逆市轉升，蘋果及亞馬遜股價齊破頂，帶動納指首次衝破1萬點心理大關，再創下盤中歷史新高。

截至本港時間凌晨約2時03分，道指報27361點，跌211點或0.77%；稍早時盤中曾低見27151點，跌幅達到421點。標普500指數報3215點，跌16點或0.52%；納指報9985點，升60點或0.61%；稍早時盤中高見10002點，早段則一度低見9863點，下滑0.61%。亞馬遜股價最新上揚3.43%，報2610.72美元，稍早時盤中高見2626.43美元；蘋果最新攀升3.50%，報345.14美元，曾高見345.61美元，暫時為升幅最大的道指成分股；微軟都抽高1.02%；Facebook及Netflix分別躍升2.96%和2.42%。波音回吐4.36%，暫時為跌幅最大的道指成分股，雷神都倒退3.96%。

路透早前引述消息人士報道，美國總統特朗普計劃簽署一項法案，制裁鎮壓穆斯林少數民族的中國官員，但並未透露具體時間表。

美國2.5萬間商店料永久關閉

特朗普已採取一些措施制裁中國金對少數民族的行為。美國商務部於上月宣布，將中國公安部法醫研究所和8家中企列入經濟黑名單，稱這些企業涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權。

新冠肺炎疫情對美國實體零售業帶來嚴重衝擊，據Coresight Research的數據顯示，美國今年或將有高達2.5萬間商店永久關閉，打破2019年9800多間的歷史紀錄。

另外，美國聯儲局今日起一連兩天舉行議息會議。市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。