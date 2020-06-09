國際財經

美股近日持續上漲，但有分析師認為目前股市升幅過高、市場情緒過度樂觀，以及警告新型肺炎疫情的不確定性仍存在，拖累道指下跌。

截至本港時間晚上約11時06分，道指報27404點，跌167點或0.61%；標普500指數報3213點，跌19點或0.59%；納指報9953點，升28點或0.29%。

路透早前引述消息人士報道，美國總統特朗普計劃簽署一項法案，制裁鎮壓穆斯林少數民族的中國官員，但並未透露具體時間表。

特朗普已採取一些制裁中國對少數民族的行為。美國商務部於上月宣布，將中國公安部法醫研究所和8家中企列入經濟黑名單，稱這些企業涉及侵犯新疆維吾爾族和其他少數族裔的人權。

新冠肺炎疫情對美國實體零售業帶來嚴重衝擊，據Coresight Research的數據顯示，美國今年或將有高達2.5萬間美國商店永久關閉，打破2019年9800多間的歷史紀錄。

另外，美國聯儲局今日起一連兩天舉行議息會議。市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。

歐股方面，英國富時100指數報6356點，跌116點或1.8%；德國DAX指數報12678點，跌141點或1.1%；法國CAC 40指數報5116點，跌59點或1.14%；意大利富時MIB指數報19953點，跌277點或1.37%。