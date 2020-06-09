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今日 19:07 國際財經

【看圖測市】美元/日圓連升四周 創逾兩個月新高

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市場於5月下旬起開始炒作新冠肺炎疫情紓緩之下經濟復甦，美元及日圓等避險資產持續受壓，加上上周五(6月5日)公布的美國5月非農就業人口意外增加250.9萬人，遠超預期減少750萬人，而修正後的失業率亦報16.3%，遠低於市埸預期的19.1%。美元/日圓於上周五一度升至109.82，創3月26日以來的逾兩个月新高，並連續第四周錄得上升。

不過，美元/日圓在關鍵阻力位110附近的沽壓強勁，加上美國總統特朗普計劃簽署上個月由眾議院通過的《維吾爾人權政策法案》，意圖以此舉來針對中國打壓維吾爾人的議題向北京施壓，該消息再度吸引避險資金買入日圓，美元/日圓於周一(6月8日)自10周高位大幅回落逾140點，今日(6月9日)滙價進一步跌至107.76才略為企穩，目前於107.90附近波動。

值得留意的是，本周四(6月11日)凌晨兩點將會公布美國聯儲局議息結果，根據聯邦基金利率期貨顯示將有9.3%的機會加息0.25%，若聯儲局最後意外加息的話，美元/日圓將有機會展開再度展開升勢。

技術分析方面，美元/日圓於5月6日跌至105.96，短暫跌破重要支持106後開始展開反彈，成功企穩於106支持之上。其後美元/日圓持續上升，並於日線圖形成上升通道。滙價雖於6月初短暫升穿上升通道便連升4日至10周新高109.82，但滙價受制於109.80-110.00阻力區並重新向下，目前已回落至前上升通道底部107.80水平(同時亦是由5月6日低位105.96至6月5日高位109.82上升浪的50%回吐水平)。若美元/日圓能企穩於上升通道之上的話，後市或有機會再度測試110關口位置。

交易策略方面，早前於5月25日所定的美元/日圓買盤已取消。短期內待美元/日圓下跌至107.60-107.80區域買入，上望109.6，跌穿107.30止損。

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分析由《移動財經》(m-FINANCE)提供

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