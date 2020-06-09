國際財經

歐洲股市早段偏軟，因中美關係仍存在不穩定，以及市場聚焦於聯儲局今日起召開的議息會議。

截至本港時間下午3時46分，英國富時100指數報6435點，跌36點或0.57%；德國DAX指數報12735點，跌84點或0.66%；法國CAC 40指數報5155點，跌19點或0.39%；意大利富時MIB指數報20041點，跌189點或0.94%。

道指期貨暫報27438點，跌89點。

美國聯儲局今日起一連兩天的議息會議。市場一般相信，聯儲局不會在利率政策作出改動，但關注主席鮑威爾在會後向記者發表的評論，尤其是上周就業數據出乎意外地強勁後，鮑威爾如何評估經濟前景，成為市場焦點所在。

歐洲央行行長拉加德為該行應對新冠疫情大流行而採取的激進刺激措施進行辯護，稱這些措施與歐羅區面臨的風險是相稱的。她稱，歐央行的政策將確保財政當局借款需求增加，不會轉化為民間部門的借貸利率大幅攀升。

另外，英國零售業界披露，5月收益仍然下滑，但跌幅大幅收窄，反映為了防止新冠肺炎大流行病肆虐而實施的封城措施雖逐步放寬，零售業收入仍然受壓。同時，網購收益持續上升。

油價偏軟，紐約原油期貨現時每桶報38.15美元，跌0.04美元或0.1%；倫敦布蘭特期油報40.65美元，跌0.15美元或0.37%。