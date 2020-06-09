國際財經

英國零售業界披露，5月收益仍然下滑，反映為了防止新冠肺炎大流行病肆虐而實施的封城措施雖然逐步放寬，零售業收入仍然受壓。同時，網購收益持續上升。

由當地大型連鎖零售商組成的零售業聯盟(British Retail Consortium或BRC)公布，5月成員收入按年跌5.9%。有關跌幅低於前一月的19.1%。

報告顯示，5月的零售商非食物網購收入升60%。

BRC行政總裁Helen Dickinson相信，在放寬封城措施初段，消費者需要時間建立外出購物的信心，所以預期零售收入仍會疲弱。



