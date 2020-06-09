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金管局再入市 沽逾36億港元

港滙再觸及7.75強方兌換保證，金管局承接美元沽盤，在紐約尾市再向市場沽出36.58億港元。

聯儲局放寬「主街」抗疫貸款限制



美國聯儲局放寬中小企業「主街」抗疫貸款計劃申請限制，包括將最低申請額降低一半至25萬美元，最高貸款金額調高至300萬美元等。此外，明尼亞波利斯聯儲前總裁Narayana Kocherlakota認為，如果經濟復甦遇阻，聯儲局宜考慮實施負利率。

拉加德:疫情令歐羅區經濟活動前所未有收縮



歐洲央行行長拉加德出席歐洲議會聽證會稱，新型肺炎疫情導致歐羅區經濟活動出現前所未有的收縮，目前金融環境較疫情前更為緊縮。

達里奧料疫情致全球損失近180萬億



橋水創辦人達里奧認為，新冠疫情很像海嘯，退去後造成的傷害仍遺留下來，料將導致全球損失23萬億美元(約179.4萬億港元)。

道指收市升461點 納指創歷史新高



受惠經濟重開樂觀情緒，配合美國上周職位數據遠勝預期，道指高開121點，尾段聯儲局放寬中小企抗疫貸款條款，道指升幅曾擴大至469點，收市仍漲461點或1.70%。標指升1.20%，成功收復今年以來所有跌幅。納指上揚1.13%，報9924點，創收市紀錄新高，盤中破頂最高見9927點。航空股急飆，聯合航空揚逾14%，美國航空及達美航空分別攀升逾9%和8%；波音抽高12%。

外圍焦點簡訊

￭ 美國國會預算辦公室報告；5月聯邦預算赤字為4240億美元。

￭ 紐約市首階段重啟，部份非必要零售店獲准恢復營業，建築和製造業普遍復工。

￭ 白宮顧問哈塞特：幾乎肯定院府7月敲定新一輪疫情援助計劃。

￭ 商品貨幣呈強，美市尾段澳元兌美元報70.19美仙，接近1月初高位；紐元報65.59美仙，是1月29日以來最高。美滙指數挫0.25%，報96.69；美元兌日圓滑落1%。

￭ 沙地阿拉伯表明，沙地、科威特及阿聯酋在7月不會繼續目前每天額外減產118萬桶的措施，紐約期油先升後跌3.4%收市，布蘭特期油挫3.6%。

￭ 英國股市收市倒退0.18%；德國滑落0.22%；法國跌0.43%。

￭ 德國政府內閣周五擬開特別會議，商討啟動1300億歐羅刺激方案。

￭ 意大利國家統計局：今年經濟料收縮8.3%，明年反彈4.6%。

￭ 英國石油(BP)計劃削減1萬個工作崗位。

￭ 海航集團旗下為布魯塞爾機場提供地勤服務的虧損部門Swissport Belgium將申請破產。

￭ 路透消息：美國總統特朗普將會簽署由國會通過的法案，針對中國處理新疆維吾爾族問題，將制裁相關政府官員。

本地焦點簡訊

￭ 夜市期指收報24874點，較昨日恒指收市高水97點。

￭ ADR港股比例指數報24950點，較港高173點；騰訊高0.5%，折合432.34港元；滙控升0.8%，折合41.34港元。

￭ 因貪污及洗黑錢罪成在美國紐約入獄的前民政事務局局長何志平，周一刑滿出獄。

￭ 消息：日本希望下次G7外長會議上，起草一份關於港區國安法的聯合聲明。

￭ 太陽城(01383)全年虧損14.84億人民幣；不派末期息。

￭ 路透：美國上市的好未來教育及新東方學校擬港第二上市。

￭ 正商實業(00185)以3.44億人民幣投得河南信陽商住地。

￭ 信義光能(00968)料中期盈利增長35%至50%；信義玻璃(00868)料減少25%至40%。

￭ 融太(01172)盈警，料全年虧損約6500萬至8000萬元。

￭ 佳寧娜(00126)盈警，料全年溢利按年顯著下降。

￭ 美捷滙(01389)盈警，料全年虧損約3000萬至3500萬元。

￭ 新力控股(02103)首5個月合同銷售額約327.3億人民幣，單計5月錄93億元。